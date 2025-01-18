Стилизованный новогодний троллейбус в Химках перевез более 10 тысяч пассажиров

В Химках продлили работу новогоднего троллейбуса. С момента запуска он перевез уже свыше 10 тысяч жителей и гостей округа.

Троллейбус украшен в новогоднем стиле. Внутри него есть елки, гирлянды, фигуры Дед Мороза и Снегурочки.

Предполагалось, что курсировать он будет лишь до 14 января. Но по просьбам жителей срок его работы увеличили. Теперь он будет радовать химчан до конца января.

Также ранее мы рассказывали о том, что на линию в Химках вышел ретротроллейбус с советским билетным аппаратом, компостерами, черно-белыми фото. Он курсирует по маршруту № 1 «улица Дружбы — стадион „Родина“».

С этого направления началась история регулярного троллейбусного движения Подмосковья 24 апреля 1997 года. Поездка позволит пассажирам старшего поколения погрузиться в воспоминания, а молодым людям — познакомиться с раритетом.