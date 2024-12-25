Праздничный ретро-троллейбус вывели на дороги Химок

Праздничный троллейбус, украшенный в стиле эпохи Советского Союза, вышел на маршрут № 1 улица Дружбы — стадион „Родина“ в Химках. Новогоднее настроение жителям округа поднимают сотрудники муниципального предприятия «Химкиэлектротранс».

Удивят пассажиров общественного транспорта советский билетный аппарат, устройство для гашения талонов, черно-белые фотографии, гирлянды, сделанные своими руками, кулек с мандаринами и праздничная елка.

«Мы с командой решили, что лучший подарок — это воспоминания. Поэтому обновили наш ретро-троллейбус и декорировали его праздничной атрибутикой в винтажном стиле», — поделился директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс», заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Поездка в таком троллейбусе позволит пассажирам старшего поколения окунуться в воспоминания, а молодым людям — познакомиться с историческим раритетом.

Еще один новогодний транспорт в Химках запустят уже на этой неделе.