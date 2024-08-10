Стилизованный автобус появился в Химках в преддверии Дня города

Маршрут № 202 в Химках пополнил новый автобус. Его украсили тематическими рисунками и символами ко Дню города.

Корпус нового транспортного средства окрашен в синий цвет, а на боку красуется логотип предстоящего праздника. Он напоминает жителям о масштабной торжественной программе ко Дню города, которая будет включать сотни мероприятий.

«В ближайшее время работу начнет второй стилизованный автобус. Отмечу, что непосредственно в праздничный день водители будут перевозить пассажиров в праздничных поло с логотипами», — рассказал директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Также тематический декор в преддверии Дня города появился и на самом здании предприятия. Так, фасад украсили световым панно с надписью «Химки 85 лет» в цветах российского триколора.

Напомним, что День города в Химках отметят в первую субботу сентября. Праздничная программа рассчитана на оба выходных дня.

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