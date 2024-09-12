Стелу защитникам Отечества в Люберцах перенесут в парк Победы в октябре

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков совместно с жителями поселка Красково провел инспекцию работ по переносу стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в парк Победы. Он напомнил, что стела была установлена в 1970 году к 25-летию Победы.

Сейчас проводится перенос памятника в парк Победы, расположенный на улице 2-й Заводской, с перекрестка улиц Карла Маркса и Красковского шоссе. Это решение принято администрацией округа в ответ на многочисленные просьбы жителей и ветеранов поселка, чтобы обеспечить проведение памятных мероприятий в безопасной обстановке.

«Специалисты уже завершили заливку и установку бетонного основания. Следующим этапом станет облицовка. Ход работ находится под строгим контролем Совета ветеранов и активных жителей. Благодарю всех за неравнодушие и активное участие», — подчеркнул Владимир Волков.

Завершение работ планируется в октябре. В парке Победы, где будет размещена стела, запланированы работы по благоустройству на 2025–2026 годы.

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