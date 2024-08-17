Стелу защитникам Отечества перенесут в парк Победы в Люберцах

По просьбам жителей в поселке Красково городского округа Люберцы перенесут стелу «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Новым местом для памятника станет парк Победы.

Стелу защитникам Отечества установили в 1970 году к 25-летию Победы на пересечении дороги по улице Карла Маркса и Красковского шоссе. Сейчас движение транспорта на этом участке оживленное, пройти к памятнику сложно.

Участник Великой Отечественной войны, военный летчик 1-го класса, почетный гражданин Красково Георгий Новиков на одной из встреч предложил от имени членов Совета ветеранов и жителей поселка перенести стелу в парк Победы.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил перенос памятника с местными жителями.

«Сейчас стела находится на пересечении дорог с оживленным движением и подойти к ней, не говоря о проведении массовых мероприятий, просто небезопасно. Парк Победы мы будем благоустраивать — об этом нас также просили жители, и стела станет его сердцем», — отметил Владимир Волков.

Транспортировку стелы выполнит специализированная организация, имеющая лицензию.

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