Стелу защитникам Отечества открыли после реконструкции в Люберцах
Торжественная церемония открытия памятника «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» состоялась в поселке Красково. В центре парка Победы собрались представители молодежных и ветеранских организаций, депутаты, ветераны СВО, школьники и жители поселка.
Стелу осенью прошлого года перенесли на новое место с пересечения улицы Карла Маркса и Красковского шоссе. Инициаторами новой «прописки» монумента выступили местные ветераны.
В ходе торжественной церемонии каждого погибшего на фронтах Великой Отечественной вспомнили поименно и выпустили в небо белых голубей. После торжественной части все присутствующие возложили цветы к стеле и почтили память воинов минутой молчания.
Кроме того, возле монумента прошла патриотическая акция «Сад памяти», во время которой высадили 100 кустов сирени как напоминание о героизме земляков.
«Символично, что именно в год 80-тилетия Победы был заложен и открыт наш памятник. Это очень трогательно, очень значимо для нас. Важно прививать молодежи любовь к Родине, воспитывать патриотизм, чтобы они знали свою историю и, конечно, во всем принимали участие», — сказал глава Люберец Владимир Волков.
Благоустройство парка Победы продолжится. В скором времени на берегу Большого Красковского карьера появится дорожно-тропиночная сеть, освещение, камеры видеонаблюдения «Безопасного региона», установлены парковые качели и скамейки. На территории разместят выставку военной техники.