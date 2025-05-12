Стелу защитникам Отечества открыли после реконструкции в Люберцах

Торжественная церемония открытия памятника «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» состоялась в поселке Красково. В центре парка Победы собрались представители молодежных и ветеранских организаций, депутаты, ветераны СВО, школьники и жители поселка.

Стелу осенью прошлого года перенесли на новое место с пересечения улицы Карла Маркса и Красковского шоссе. Инициаторами новой «прописки» монумента выступили местные ветераны.

В ходе торжественной церемонии каждого погибшего на фронтах Великой Отечественной вспомнили поименно и выпустили в небо белых голубей. После торжественной части все присутствующие возложили цветы к стеле и почтили память воинов минутой молчания.

Кроме того, возле монумента прошла патриотическая акция «Сад памяти», во время которой высадили 100 кустов сирени как напоминание о героизме земляков.