Стелу в Наро-Фоминске благоустроили ко Дню Победы

Ее белоснежные фигуры символизируют величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. На четырех гранях стелы изображены символические фигуры: партизан, красноармеец, самоотверженный ополченец и образ женщины — жены и матери, олицетворяющей тыл, поддержку и веру в Победу. Эти образы напоминают о тех, кто с оружием в руках защищал Наро-Фоминск от врага, и о тех, кто своим трудом и самоотверженностью ковал Победу в тылу.

Установка стелы была приурочена к 30-летию Великой Победы и с тех пор служит напоминанием о героизме и мужестве защитников, о тех, кто не жалел сил и жизни ради свободы и независимости Родины.

Это место имеет особую историческую значимость: весной 1942 года здесь была заложена братская могила, в которой покоятся останки 450 советских воинов. На мемориальных плитах высечены 244 фамилии, в то время как 206 имен остаются неизвестными.