Стелу «Город трудовой доблести» установили в Подольске. Ее торжественно откроют 25 декабря.

Стелу установили в Подольске в честь присвоения статуса города трудовой доблести. Почетное звание установили в сентябре 2023 года.

«Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — сказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Стела посвящена трудовому подвигу жителей округа, которые помогали бесперебойно производить военную и гражданскую продукцию в годы Великой Отечественной войны. Звание присваивают по указу президента городам, которые внесли большой вклад в победу. В Подмосковье его также имеют Коломна и Ступино.