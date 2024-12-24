Стелу «Город трудовой доблести» установили в Подольске. Ее торжественно откроют 25 декабря.
Стелу установили в Подольске в честь присвоения статуса города трудовой доблести. Почетное звание установили в сентябре 2023 года.
«Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — сказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Стела посвящена трудовому подвигу жителей округа, которые помогали бесперебойно производить военную и гражданскую продукцию в годы Великой Отечественной войны. Звание присваивают по указу президента городам, которые внесли большой вклад в победу. В Подмосковье его также имеют Коломна и Ступино.
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