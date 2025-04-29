Стелу «Город трудовой доблести» привели в порядок в Коломне

Ко Дню труда продолжают готовиться в Коломне. В этот день в округе пройдут праздничные мероприятия. Одно из них состоится у мемориала «Город трудовой доблести».
Участники возложат цветы к стеле. Накануне сотрудники коммунальной службы «Спецавтохозяйство» привели ее в порядок после зимы.
Рабочие, пользуясь автовышкой и другой специализированной техникой, очистили плиты и памятные таблички.
«Коломна стала первым городом в Подмосковье, получившим столь высокий титул. Указ об этом в 2021 году подписал президент России Владимир Путин. Приглашаю всех жителей вспомнить о трудовых подвигах наших предков и почтить память тружеников тыла. Митинг-концерт „Город трудовой доблести“ состоится в 11:00 в Мемориальном парке», — прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
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