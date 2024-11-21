Замглавы Солнечногорска вручил награды сотрудникам стекольного завода

День работников стекольной промышленности отметили в Солнечногорска. Коллектив Солнечногорского стекольного завода поздравили с 121-летием предприятия. Ветеранам и выдающимся представителям отрасли вручили благодарственные письма.

Компания «Солстек» производит экологически чистую стеклотару для медицины, пищевой и парфюмерно-косметической отраслей, а также для консервирования и детского питания. Ежегодно на заводе выпускается около 400 тысяч изделий. Качество продукции контролируется с помощью специального оборудования.

«По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Александровича Михалькова в торжественной обстановке поздравил коллектив со 121-й годовщиной со дня основания предприятия, а также профессиональным праздником и вручил благодарственные письма. Здоровья, успеха и процветания всем сотрудникам отрасли!» — отметил Кирилл Типографщик.

Среди примерно 300 сотрудников предприятия большинство составляют местные жители. Они регулярно проходят аттестацию и повышают свои квалификации. В компании работают целые семейные династии, такие как семья Царевых, чей общий стаж в этом году достиг 165 лет.

На заводе есть возможность прохождения производственной практики для молодежи с возможностью последующего трудоустройства. Также здесь проводят профориентационные экскурсии для школьников и студентов.

«Солнечногорский стекольный завод» был основан в 1903 году, когда в феврале дворянину Балкашину было выдано разрешение на открытие стекловаренного завода в Солнечной Горе. Эта информация зафиксирована в документах канцелярии Московского генерал-губернатора.

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