Стеклодувный цех открыли на предприятии в Мытищах

Компания «Праймлаб» расширила производство лабораторного оборудования в Мытищах. Также на предприятии открыли также специализированную школу по изготовлению сложных приборов.

Площадь стеклодувного цеха составила 250 квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование.

Объем инвестиций в проект превысил 55 миллионов рублей. Удалось создать шесть рабочих мест. Производственные мощности компании увеличились с 300 до 3500 изделий в год.

Мастера предприятия изготавливают в стеклодувном цехе сложные лабораторные приборы: реакторы, холодильники, переходники, вакуумные системы, выполняют пайку стекла любой сложности. Особенность цеха заключается в наличии собственной школы стеклодувов, где опытные специалисты обучают новых работников, что поможет решить проблему кадрового дефицита в данной отрасли.