Стекла на остановках в Богородском округе заменят металлическими листами

Эксперимент по борьбе с вандалами запустили в Богородском городском округе: просечно-вытяжными листами там заменят стекла на остановочных павильонах. Такой вариант предложили на еженедельном оперативном совещании.

Решили начать с микрорайона Красный электрик в Ногинске. Стекла на остановочном пункте только в этом году там разбивали пять раз.

«Приняли решение установить вместо стекол металлические листы. Они удобны в эксплуатации, их сложно сломать. На центральных улицах останутся стандартные остановочные пункты», — рассказал заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть.

Всего с начала года заменили более 300 стекол на новых остановочных пунктах на сумму свыше двух миллионов рублей. Информацию о каждом выявленном случае повреждения направляют в межмуниципальное управление Министерства внутренних дел «Ногинское». В этом году полицейские задержали пять человек, которые причинили ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Все заплатили штраф.