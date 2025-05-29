Статус семейного предприятия законодательно закрепят в Подмосковье

В Мособлдуме прошла рабочая встреча, на которой обсудили, как развивать креативные индустрии и семейный бизнес в Подмосковье. В обсуждении участвовали представители областного Минэкономразвития.

Встреча прошла по программе «Единой России» по поддержке малого и среднего бизнеса. В регионе хотят официально закрепить понятие «семейное предприятие» в законе. Это поможет создавать отдельные программы поддержки для такого вида бизнеса. Сейчас соответствующий законопроект рассматривают в думе.

«Московская область входит в тройку регионов России по количеству компаний, занятых в креативных индустриях — у нас работает 36 тыс. таких предприятий. Это значимая часть экономики региона, поэтому инвестблок подмосковного правительства постоянно ведет работу по улучшению условий ведения бизнеса в этой сфере», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сегодня в Подмосковье примерно каждая пятая компания — семейная. Такие предприятия обычно работают на долгую перспективу, заботятся о качестве своей продукции и помогают продвигать региональные бренды. Поэтому им важно оказывать поддержку.