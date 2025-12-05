Стационары кратковременного пребывания открыли в 58 медучреждениях Подмосковья

В Подмосковье работают стационары кратковременного пребывания. В них лечат пациентов, которым не нужна длительная госпитализация. Там уже получили помощь более 35 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, в стационарах кратковременного пребывания оказывают помощь как взрослым, так и детям по профилям хирургии, урологии, офтальмологии, гинекологии, оториноларингологии и другим.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют оперативно оказать медицинскую помощь, при этом не задерживая пациента надолго в больнице. Такие стационары начали работать в Подмосковье в марте этого года — тогда это было всего несколько больниц, сегодня к проекту присоединились 58 медучреждений», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

После операций за состоянием пациента наблюдают в палате. При отсутствии осложнений его выписывают в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания работают в больницах в Подольске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и других округах.