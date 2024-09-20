Стационарный корпус № 5 в Воскресенске открыли после ремонта

Капитальный ремонт завершился в стационарном корпусе № 5 Воскресенской больницы. Работу возобновили пульмонологическое, офтальмологическое, ЛОР и детское соматическое отделения.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что в стационаре расположены четыре отделения общей мощностью около 90 коек. Здание практически полностью перестроили изнутри: выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнили с учетом современных стандартов, чтобы в каждой палате были санузел и система вентиляции.

Обновили также фасад, кровлю, входные группы, полностью заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. В здании установили новые системы вентиляции и лифты, закупили мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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