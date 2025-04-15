Стационар с роддомом и сосудистым центром построят в Мытищах к 2030 году

Медицинский центр построят в Мытищах к 2030 году. В нем будут работать стационар, родильный дом, сосудистый центр, а также отделения терапии и хирургии.

Как сообщили в региональном Минстрое, контакт на строительство заключили с компанией «Концерн МонАрх».

В учреждении будут получать помощь жители Мытищ, Пушкино. Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни и Ивантеевки. Это более одного миллиона человек.

Проектирование объекта начнут уже в этом году, а в следующем — приступят к работам. Медцентр заработает в 2030 году.