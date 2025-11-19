Стационар №2 Люберецкой больницы капитально отремонтируют в 2026 году

Стационарное отделение № 2 Люберецкой больницы капитально отремонтируют. Там откроют первый в округе эндоскопический центр, а также отделение для лечения рака молочной железы. Работы завершат в 2026 году.

Отделение № 2 — одно из старейших учреждений здравоохранения в Люберцах. Здание построили в 1938 году, его площадь — более пяти тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт сейчас проводят в терапевтическом и хирургическом корпусах. Скоро в здании подключат отопление и начнут монтаж фасадных панелей.

На первом этаже хирургического корпуса разместят со смотровые, а также кабинеты функциональной и рентген-диагностики. На втором будет работать лор-отделение на 25 коек, а на третьем — реанимация с двумя операционными.

В четырехэтажном здании создадут первый в округе эндоскопический центр, где пациенты смогут проходить гастро- и колоноскопию, в том числе под наркозом. Там будут работать отделение для лечения рака молочной железы и кожи, а также химиотерапии. В палатах будут санузлы с душевыми и кнопки вызова врача.

Больницу оснастят передовым оборудованием, там обновят кровлю, фасад, коммуникации, окна и двери.

Работы планируют завершить в 2026 году.