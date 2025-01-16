Старый Новый год отметили в семейном центре в Дмитрове

В семейном центре «Дмитровский» прошел праздник, посвященный Старому Новому году. Его провел творческий коллектив филиала Центра культурного развития «Подосинковский» Буденновского сельского Дома культуры.

Ребятам показали спектакль, в котором Леший, Кикимора Болотная и Баба-Яга попытались похитить мешок Деда Мороза. Так они хотели испортить настроение детям в канун Нового года. Сказка завершилась добром благодаря смелости и дружбе. На сцене появились Длинноухий Зайка, Снеговик, Снегурочка и главный волшебник. Они поздравили детей и вручили подарки. Ребята поблагодарили артистов.

«Все мы знаем, как дети любят сказочные представления. Особенно приятно было видеть, как дружно ребята поддержали положительных героев и восторженно аплодировали, когда добро победило зло. Праздник вызвал настоящий восторг у детей, оставив теплые и радостные воспоминания», — сказали участники творческого коллектива Буденновского сельского Дома культуры.

Сотрудники семейного центра «Дмитровский» поблагодарили гостей за постановку и отметили, что ждут новых встреч.

«Семейный центр „Дмитровский“ в очередной раз доказал, что умеет организовать мероприятия, которые дарят хорошее настроение участникам. Особенно хочется отметить замечательное выступление творческого коллектива из Центра „Подосинковский“. Оно добавило празднику особый колорит и незабываемые впечатления», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.