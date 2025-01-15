Старый Новый год отметили у Дома культуры «Красная Поляна» в Лобне

В Лобне отметили старый Новый год на площади у Дома культуры «Красная поляна». В празднике приняли участие десятки жителей муниципалитета.

Творческие коллективы подготовили концерт, а также провели колядки. Жители поучаствовали в играх и забавах, водили хоровод вокруг елки.

Всем наливали горячий чай, а рукодельницы провели мастер-класс по созданию кукол-мотанок.

Дом культуры «Красная поляна» в Лобне работает почти 100 лет, а в кружках и секциях сегодня занимаются более 800 человек. Воспитанники регулярно участвуют в конкурсах и занимают призовые места. Учреждение располагается по адресу: Спортивная улица, дом № 4. Подробную информацию о работе Дома культуры можно узнать по телефону: 8 (495) 579 40 58.