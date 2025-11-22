Старый корпус автовокзала реконструировали в Котельниках

Сейчас специалисты устанавливают современное досмотровое оборудование. Это новые металлодетекторы и рентген-сканеры для багажа. Также в здании разместят столовую, дополнительные кассы и туалеты.

Корпус уже открыли для пассажиров. На первом этаже они могут воспользоваться зоной ожидания, кассами, кафе, камерами хранения и туалетами. На втором этаже еще обустраивают дополнительный зал ожидания. Всего в здании будет около 300 посадочных мест.

На автовокзале шесть перронов. Рейсы с них отправляются в более чем 120 городов России, а также в Крым, ДНР и ЛНР.

«Автовокзал отвечает всем современным требованиям и имеет значительное преимущество своего расположения: находясь за пределами столицы, он остается в шаговой доступности от станции метро. Это обеспечивает удобную логистику для тысяч пассажиров, пользующихся междугородними рейсами», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Котельники.