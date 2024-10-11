Жителей Подмосковья пригласили на диктант по цифровой грамотности
Жители Подмосковья могут проверить знания на акции «Цифровой диктант». Тестирование включит задания для разных возрастных групп.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, жители могут проверить свои знания в области цифровой грамотности. Диктант пройдет в формате тестирования. Задания адаптируют для групп от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 59 лет и старше 60 лет.
В тест включили блоки по цифровому потреблению, компетенции, безопасности, технологиям и финансам.
Принять участие в акции можно до 28 октября по ссылке.
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