Осенний этап проекта «Театральный поединок» начался в Подмосковье

Осенний этап пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» начался в Московской области. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В осенний конкурсный этап прошли 16 коллективов из 15 городских поселений Подмосковья. В сентябре педагоги проекта и тренеры приедут к участникам и проведут индивидуальные мастер-классы.

В конкурсной программе проекта 15 поединков, которые запланированы на октябрь и ноябрь. Финал пройдет 30 ноября на большой сцене Московского Губернского театра. Там же состоятся награждение и гала-концерт.

С афишей поединков можно ознакомиться на сайте проекта.

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