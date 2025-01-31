Старт «Лыжни России» перенесли из-за аномально теплой погоды в Подмосковье

Традиционный массовый старт «Лыжни России» в Подмосковье переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Новую дату забега назначат позже.

Предполагалось, что 43-й всероссийский старт «Лыжня России» состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Однако установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы. Забег перенесут на новую дату, о которой сообщат позже.

Регистрация на «Лыжню России» открыта на портале «Госуслуги». Для участия доступны 15 тысяч слотов. Выйти на старт могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Центр поддержки одаренных спортсменов начнет работать в Подмосковье. В нем будут сопровождать талантливых детей, помогать им с экипировкой и сборами, рассказал Андрей Воробьев.