30 января 2025 19:58 Зарплаты — выше, для одаренных детей — новые центры. Как поддерживают спорт в Подмосковье Андрей Воробьев: зарплаты успешных тренеров и спортсменов подняли в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

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Центр поддержки одаренных спортсменов начнет работать в Подмосковье. В нем будут сопровождать талантливых детей, помогать им с экипировкой и сборами, рассказал Андрей Воробьев. Вместе с тем уже создали Школьную лигу — формат соревнований под руководством мастеров спорта, чемпионов России и олимпийских чемпионов.

Адаптивный спорт, инфраструктура, поддержка тренеров — на эту тему в Подмосковье провели коллегию министерства физической культуры и спорта. Поддержка тренеров — один из ключевых вопросов. О привилегиях и новых доплатах рассказал глава Подмосковья.

Мы подняли зарплаты для 500 перспективных спортсменов на 60% и для 200 тренеров — на 45%. Лучшим тренерам в школах мы ввели надбавки по пять тысяч рублей ежемесячно. Андрей Воробьев

Участниками встречи стали первый замминистра спорта России Одес Байсултанов, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, журналист Дмитрий Губерниев, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов и не только — всего около 400 человек.

Спортивные легенды

Выдающиеся именитые спортсмены участвуют в хоккейных и футбольных матчах с любительскими командами Подмосковья, проводят открытые мастер-классы и турниры в парках.

Спасибо каждому чемпиону за неравнодушие и вовлеченность в спортивную жизнь региона! Андрей Воробьев

Проект «Выходи во двор», где звезды играют с жителями, стал популярным во всех округах.

Инфраструктура

В Подмосковье — одна из крупнейших в России программ капитального ремонта спортивных объектов. Например, лишь крупных из них в регионе — уже 400. Записаться на занятия и найти ближайшие стадионы, бассейны и ледовые дворцы можно через платформу «Спорт Подмосковья».

Адаптивный спорт

Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества. «Важно все, что касается помощи участникам СВО, в том числе вопросы спорта. Бойцы с госнаградами играют в следж-хоккейной команде под руководством опытных наставников», — сказал Андрей Воробьев. Команда называется «Гвардия». Кроме того, вместе с госфондом «Защитники Отечества» создали команду героев СВО, которые участвуют в соревнованиях и побеждают.

Цитаты участников встречи

«Для меня как жителя Сходни большая радость быть не просто членом команды губернатора, но и видеть, как развивается спорт. Счастливые дети, горящие глаза тех, кто им занимается, — вот что действительно важно», — сказал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Фото: Сергей Хакимов 1/4 Фото: Сергей Хакимов 3/4

А первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил, что все крупные спортивные соревнования в Подмосковье всегда проходят на самом высоком уровне. «Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за отношение и поддержку, потому что все, что мы так или иначе апробируем, начинается с Московской области. Ведь Подмосковье по праву занимает ведущую позицию среди регионов России в сфере спорта. Ежегодно область становится площадкой проведения крупных массовых мероприятий», — подчеркнул Одес Байсултанов.

«Сейчас у спорта появилась еще одна важная миссия, связанная с реабилитацией и возвращением к гражданской жизни ребят, принимавших участие в СВО», — сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он уточнил, что совместно с госфондом «Защитники Отечества» ветеранам СВО будут помогать в Сергиево-Посадском центре реабилитации. Туда можно обращаться даже при полной потере зрения. «Большая работа в области проводится по вовлечению ветеранов СВО в паралимпийское движение. Кроме того, они обеспечиваются спортивным инвентарем. Для них проводят тренировочные занятия и спортивные мероприятия. И это приносит свои результаты», — отметил президент Паралимпийского комитета Павел Рожков.