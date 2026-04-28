Старший врач рассказал о вызовах на Ногинской подстанции
Сегодня работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник. На Ногинской подстанции важную роль играет старший врач оперативного отдела Станислав Тверетинов. Он не только выезжает на вызовы, но и организует работу всей службы.
Станислав окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело», после чего прошел интернатуру. С 1994 года начал работать врачом выездной бригады на Ногинской подстанции, а с 2017 года занимает должность старшего врача оперативного отдела. В его обязанности входит контроль за работой диспетчерской службы и бригад, назначение вызовов и оказание консультативной помощи коллегам.
По словам Станислава Тверетинова, наиболее частые вызовы связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дорожно-транспортными происшествиями. Один из запомнившихся случаев — спасение молодого человека с аллергической реакцией, которая привела к остановке сердца и клинической смерти. Благодаря проведенным реанимационным действиям врачи вернули пациента к жизни и доставили в стационар.
За 30 лет работы Станислав убедился, что профессия врача скорой помощи требует не только профессиональных знаний, но и сострадания, готовности к риску и способности быстро действовать в экстремальных ситуациях. Для него работа стала призванием.