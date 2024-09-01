Старосту Лаговского Нину Печагину наградили на праздновании Дня деревни

День деревни Лаговское отметили большим праздником. На нем наградили активных жителей. Благодарность от главы городского округа Подольск получила староста населенного пункта.

Нина Печагина является старостой деревни более пяти лет. За активную позицию в развитии малой родины ей вручили подарок и передали благодарность от главы округа.

С 95-летием деревни Лаговское жителей поздравили председатель Совета депутатов Алексей Никулин, заместитель главы Ольга Шашкова, депутаты Яна Гайша и Раиса Федорова.

«День рождения деревни — это праздник тех, кто здесь живет, кто сообща помогает ей развиваться. Выражаю слова благодарности всем жителям за любовь и бережное отношение к деревне. От всего сердца желаю вам счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо малой родины!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

День деревни отметили концертом. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок.

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