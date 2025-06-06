Старосту деревни Богатищево избрали в Воскресенске

Старосты выполняют одну из главных ролей в жизни и развитии сельских населенных пунктов. Основные задачи этих людей — обеспечение взаимодействие населения с органами местного самоуправления и помощь жителям в решении насущных вопросов.

Старостой деревни Богатищево стал Иван Вилялкин, коренной житель деревни, хорошо знающий нужды и мнение своих земляков. Жители отзываются о нем как об инициативном и трудолюбивом человеке, который старается сделать жизнь в своем населенном пункте более комфортной.

На сходе за Ивана Вилялкина проголосовало более 20 жителей деревни. Всего в населенном пункте проживают более 70 человек, в том числе 14 детей.

Кандидатура старосты будет представлена на одном из заседаний совета депутатов городского округа официального назначения на общественный пост и выдачи удостоверения.