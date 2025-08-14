Старосте деревни Пешково под Чеховом вручили правительственную награду
Краевед Чехова Юрий Кобяков отпраздновал 75-летие. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил его заслуги и поручил главе муниципального округа Михаилу Собакину вручить историку Знак Преподобного Сергия Радонежского.
Как признается сам юбиляр, он является старостой в 20-м поколении. С 2006 года Юрий возглавляет Совет деревни Пешково.
Благодаря его инициативной деятельности, в 2013 году они стали победителями губернаторской премии «Наше Подмосковье».
«Юрий Александрович — настоящий патриот своей малой Родины, сегодня он является членом Общественной палаты Чехова. Среди своих земляков, наших жителей, ведет разъяснительную и просветительскую работу, вносит огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, способствует развитию социальной активности жителей Чехова. За подвижничество, успешную историко-краеведческую и активную общественную деятельность, Юрий Александрович Кобяков удостоен множества наград. Желаю нашему юбиляру здоровья, неиссякаемой энергии, энтузиазма, множества новых открытий и благополучия семье!», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Многие годы Юрий изучает историю Лопасненского края, где его предки жили более 400 лет. В 2006–2012 годах участвовал в подготовке празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года. Изучая военные архивы, установил имена более 200 погибших крестьян, ушедших в народное ополчение из населенных пунктов, которые вошли в состав Чехова. В 2021 году Юрий Александрович стал лауреатом ежегодной региональной журналистской премии имени Виктора Мельникова в номинации «Общественная деятельность».
Юрий Кобяков издал четыре историко-краеведческие книги и альбом «Подвиги земляков», опубликовал множество статей в региональных и федеральных СМИ. В Центральном государственном архиве Подмосковья создан личный фонд Юрия Кобякова, в котором хранятся материалы по истории Лопасненского края.