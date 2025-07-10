Старостам 14 деревень вручили удостоверения в Подольске

В Подольске в торжественной обстановке выдали удостоверения и нагрудные знаки 14 старостам округа. Каждого избрали на собрании жители населенных пунктов. Свои обязанности представители общественности будут исполнять в течение пяти лет.

Заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова, председатель совета депутатов округа Алексей Никулин и первый заместитель председателя горсовета Любовь Ушанева вручили удостоверения и нагрудные знаки старостам деревень Боборыкино, Новогородово, Услонь, Лопаткино, Жданово, Александровка, Макарово, Акишово, Бережки, Бородино, Докукино, Жарково, Лаговское и Лемешово.

Староста деревни Новогородово Валентина Кузнецова отметила, что их работа очень непростая, потому что связана с людьми, проблемами жителей.

Всего в Подольске работают 46 старост. Они выстраивают конструктивный диалог между жителями и представителями органов власти.