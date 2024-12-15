Старост трех деревень в Подольске избрали сроком на пять лет

В деревнях Хряслово, Сергеевка и Матвеевское городского округа Подольск выбрали старост сроком на пять лет. Большое внимание они уделяют благоустройству родных населенных пунктов.

Старостой деревни Хряслово стала Татьяна Ярцева. Она проводит субботники, сходы, экологические акции. Помимо этого, Татьяна постоянно взаимодействует с органами местного самоуправления, помогает односельчанам решать проблемы.

Ирину Сафронову избрали старостой деревни Сергеевка. Женщина организует встречи с жителями населенного пункта, экологические акции и субботники. Односельчане доверяют ей свои проблемы. Ирина создала чат жителей Сергеевки, в нем 195 человек. Участники сообщества обсуждают актуальные вопросы и проблемы, там размещают информационные материалы.

В деревне Матвеевское старостой стала Марина Чухова. Она пользуется авторитетом среди односельчан, проводит собрания, сходы, экологические акции, субботники. Марина старается сделать жизнь граждан комфортной, помогает им в решении проблем. Жители деревни отзываются о Марине, как об ответственной, активной и всегда готовой прийти на помощь. Она успешно взаимодействует с органами местного самоуправления.

Все старосты — это люди с активной гражданской позицией, большое внимание они уделяют благоустройству своих населенных пунктов.