Старинный храм на территории кремля отреставрируют в Коломне

В Коломне отреставрируют церковь Воскресения Словущего, расположенную в историческом центре города на улице Дмитрия Донского. Проект реставрационных работ по сохранению этого объекта культурного наследия федерального значения уже согласован.

Каменный православный храм появился на этом месте, внутри кремлевских стен, еще в XVI веке. Через два столетия церковь значительно перестроили, добавив к архитектурному ансамблю каменную колокольню и трапезную. В самом конце XVIII века здание церкви видоизменили в стиле позднего провинциального барокко, а еще через несколько десятилетий храм был расширен за счет новой трапезной с приделами.

После Октябрьской революции 1917 года церковь Воскресения Словущего закрыли. По оценке архитекторов, здание серьезно пострадало, утратив завершения, элементы колокольни и внутреннее убранство. Восстановление культового сооружения началось уже в середине прошлого века, а сейчас храм ждет масштабная реставрация для сохранения исторического облика церкви.

«Наш город — один из древнейших в России, духовная жемчужина Подмосковья. У нас 519 объектов культурного наследия. 15 лет назад Коломна получила статус исторического поселения Российской Федерации. Цель нашей общей работы — защита главных патриотических ценностей, процветание исторических уголков и сохранение уникального наследия нашей большой страны», — отметил глава городского округа Александр Гречищев.