Старейшего ветерана Химок поздравили с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 15:23 Старейшего ветерана Химок поздравили с Днем Победы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Совета Депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Ивана Никитовича Кривошеева с Днем Победы. Ежегодно активисты, волонтеры и депутаты местного Совета поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы и дарят памятные подарки.

Иван Кривошеев начал свой боевой путь 3 сентября 1942 года. Долгожданную победу встретил со своими товарищами в Праге. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

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«Ивану Никитовичу 103 года. Он — старейший ветеран нашего города. Его жизненный путь вдохновляет на свершение героических поступков. Несмотря на почтенный возраст, Иван Никитович ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Без сомнения, Иван Никитович — настоящая гордость Химок и всей России», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Валентин Герасимов пожелал ветерану долгих лет жизни и неиссякаемой энергии, а также вручил цветы и подарочный набор.

«Мы бесконечно будем благодарны наши ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас лучшие качества», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Депутат ответила, что социальная поддержка пожилых людей, а также увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни являются приоритетом в работе партии «Единая Россия». В рамках проекта «Старшее поколение» в городском округе проводят обучающие курсы, тренировки на открытом воздухе, экскурсионные поездки и музыкальные программы для жителей «серебряного» возраста.

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