Старейшая школа в Мытищах отметила 100-летие

Гимназию с семилетним обучением основали в 1924 году. Сейчас это образовательный комплекс с современной инфраструктурой.

Школу назвали «Мытищинской фабрично-заводской семилеткой». Преподавали здесь, помимо основных предметов, столярное и слесарное мастерство. Преобразовали учебное заведение в гимназию только в 1998 году.

Сейчас это современный учебный комплекс с сильнейшим педагогическим составом и активными учениками, которые регулярно завоевывают призовые места в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня: от муниципального до международного. Коллективу и школьникам важно сохранить для любимой гимназии статус первой.

Юбилей отметили масштабно: концертная программа от творческих коллективов гимназии, награждение учителей, которые сейчас трудятся во благо школы и ветеранов труда, поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Юлии Купецкой — главы городского округа Мытищи. Отпраздновать важную дату и выразить благодарность педагогам приехали и выпускники старейшей мытищинской школы.

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