Предстоящие новогодние праздники в Московской области обещают быть насыщенными и снежными. Для жителей и гостей региона подготовили множество тематических мероприятий, рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что многие предпочитают встречать праздники именно в Подмосковье, где для этого создают комфортные условия. По прогнозам метеорологов, в последние дни уходящего года выпадет снег, что добавит новогоднего настроения.

«Вместе с тем у нас готовы и парки, и музеи. Мероприятия проводим различные для детей: елки в муниципалитетах, в городах. И центральную елку мы проводим в Одинцовском городском округе. Стараемся уделять внимание всем», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что Новый год — особое время для подведения итогов, планирования будущего и загадывания желаний.

«Мы стараемся делать так, чтобы это происходило с хорошим настроением, с оптимизмом, верой в то, что мы и дальше будем развиваться. Все у нас обязательно получится», — заключил глава региона.