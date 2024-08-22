Воробьев: 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей работают в Подмосковье

В подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Перед началом учебного года в Подмосковье состоялся традиционный съезд учителей. На нем встретились директора и педагоги образовательных учреждений региона. Всего на мероприятии побывали более 300 человек, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Губернатор напомнил о мерах социальной поддержки педагогов. Среди них — выплаты молодым специалистам, классным руководителям, а также программы льготной ипотеки и компенсация аренды жилья. Это позволяет Подмосковью привлекать все больше новых учителей и воспитателей.

«Мы продолжим создавать достойные условия для работы и жизни в Подмосковье. Спасибо, педагоги, за ваш нелегкий труд!» — сказал губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ. Он отметил, что старые учреждения после модернизации они практически не отличаются от только что построенных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».