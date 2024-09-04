Станцию зарядки электрокаров открыли на улице Строителей в Химках

Новую станцию для зарядки электрокаров оборудовали в Химках. Она находится рядом с домом № 4 на улице Строителей.

Мощность новой электрозарядной станции составляет 22 киловатта. Ее установили специалисты «Мособлэнерго». Отметим, что всего в Химках работают свыше 30 электрозарядных станций для автомобилей.

Электромобили более экологичны по сравнению с теми машинами, которые работают на бензиновом двигателе. Электромобили бесшумны, и их запас хода составляет от 100 до 600 километров.

Всего в Московской области работают 484 электрозарядные станции. Программа по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется в регионе с 2016 года и рассчитана на 10 лет.

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