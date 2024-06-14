Станцию водоподготовки в деревне Рекино-Кресты построят к осени

Строительство новой станции водоподготовки на водозаборном узле № 4 ведется в Солнечногорске в деревне Рекино-Кресты. Готовность объекта составляет почти 60%.

Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Здесь также появится станция очистки с тонкослойным модулем. Обустроят и внутриплощадочные и внеплощадочные наружные сети.

Общая площадь объекта — порядка 510 квадратных метров. Производительность — 10 тысяч кубометров воды в сутки.

«Водозаборный узел № 4 введен в эксплуатацию в 1970 году и обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданская, Дзержинского, Баранова, Лесная, Почтовая, Железнодорожный проезд. После обновления объекта качество питьевой воды станет лучше у порядка 17 тысяч жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Строительство ведется по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планируют в четвертом квартале 2024 года.

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