Станцию скорой помощи построят в деревне Суханово Ленинского округа в 2026 году

В деревне Суханово подмосковного Ленинского городского округа начался монтаж стеновых панелей новой подстанции скорой медицинской помощи. Объект строится по современной модульной технологии в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры.

На площадке задействованы 10 специалистов и две единицы техники. Сейчас строительная готовность объекта составляет 35%.

Новая подстанция будет рассчитана на одновременную работу четырех бригад скорой медицинской помощи. В трехэтажном здании общей площадью более 615 квадратных метров разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

«На данном этапе мы ведем монтаж каркаса из современных трехслойных панелей и параллельно устраиваем наружные инженерные сети. Мы поэтапно подходим к стадии благоустройства, после чего приступим к внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Внешний облик подстанции сформируют окрашенные трехслойные панели, внутри будут использованы качественные отделочные материалы, а для парковки спецтранспорта предусмотрен гараж на пять машиномест», — отметил заместитель начальника строительно-монтажного управления концерна «Крост» Андрей Автин.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.