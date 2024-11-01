Станция скорой помощи в Подольске получила 4 новых автомобиля

Каждая машина оснащена новейшей медицинской техникой: дефибрилляторами, электрокардиографами с дистанционной расшифровкой, термоодеялами и комплектами для экстренной помощи. Также в наличии специальные матрасы для безопасной транспортировки пациентов с серьезными травмами.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что, благодаря поддержке региона, парк обновляется регулярно. В прошлом году в зимний период уже поступали новые машины. Всего по Московской области передано семьдесят семь таких автомобилей, которые получили Балашиха, Мытищи, Серпухов и другие округа.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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