Станция скорой помощи Подмосковья опубликовала график приема жителей в декабре

Подмосковная служба скорой помощи круглосуточно принимает вызовы от жителей. Однако иногда у жителей региона и самих сотрудников возникают вопросы или предложения. Для этого руководство организовало несколько каналов обратной связи.

Помимо бота и официальных страниц в мессенджерах и соцсетях, все желающие могут лично обратиться в приемную или к заведующим одной из 53 подстанций.

«Прием граждан идет в соответствии с требованиями статьи 13 федерального закона № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ и по ежемесячному плану, утверждаемому главным врачом Московской областной станции скорой медицинской помощи», — пояснила заместитель главного врача станции Наталья Дзуцева.

На декабрь 2025 года график общения с жителями уже составлен. По понедельникам замечания и предложения принимают сразу несколько заместителей главного врача: Яна Сигова (по контролю качества), Наталья Дзуцева (по кадрам), Дмитрий Шумский (по хозяйственной части) и Сергей Паников (по транспорту).

По вторникам личный прием ведет главный врач Константин Маслов. По четвергам на встречи жителей приглашают заместитель главного врача по медицинской части Игорь Серебренников, по оперативной работе Николай Суслов, по экономике Юлия Казакова, по IT-обеспечению Николай Глазов и главный фельдшер Евгений Филиппов.

Приемная находится в деревне Раздоры в Одинцовском округе. Добираться удобнее всего от станции метро «Кунцевская» на автобусе 452 П или от остановки «Мякинино» на автобусе 436 П.

Уточнить точное время приема и записаться можно по телефону 8 (498) 602 23 13.