Станция для зарядки электромобилей появилась у музея «Горки Ленинские»

Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к проекту по созданию инфраструктуры для электротранспорта в музеях. Первую электрозаправочную станцию установили около одного из выездов в музей. Она позволяет за полчаса зарядить авто до 80%.

Станция может обслуживать три электромобиля одновременно. Для удобства на ней представлены наиболее распространенные виды разъемов.

«Мы уже протестировали ее работоспособность, подтвердили, что заряд идет», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Электрозаправочную установили рядом с музеем В. И. Ленина на пути к визит-центру. Зарядная станция подходит для всех видов электрокаров, кроме автомобилей с гибридным двигателем. Она работает круглосуточно. Для проезда до нее электромобилистам необходимо показать ПТС на авто кассиру и получить бесплатный билет.