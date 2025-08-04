Станкостроительный завод запустят в Жуковском

Новый завод станет одним из главных резидентов площадки. Помимо собственного производства, компания планирует привлечь в Жуковский и поставщиков комплектующих, что даст дополнительный импульс для развития промышленности в регионе.

«В Московской области работают 72 индустриальных парка. На сегодняшний день в них разместилось 1,5 тысячи компаний, ежегодно к ним присоединяется порядка 100 новых резидентов. Стоит подчеркнуть, что значительная часть площадок активно осваивается арендаторами еще на этапе строительства. Яркий пример этому — государственный индустриальный парк в Жуковском, который уже на 100% сформировал пул резидентов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Олег Кочетков, регион предоставляет бизнесу выгодные условия — в том числе подведение всех необходимых коммуникаций, таких как водоотведение и электричество. Помимо этого, после ввода объектов в эксплуатацию, компания сможет выкупить землю по сниженной цене — всего за 15% от кадастровой стоимости.

«В Жуковском мы планируем строительство восьми цехов общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров. Нам предстоит расширение ассортимента и увеличение объемов производства, вывод доли локализации до 100%», — добавил он.

Индустриальные парки региона строятся по принципу «все включено». Это значит, что инвесторы получают доступ к готовым производственным помещениям, инженерной и дорожной инфраструктуре, а также комфортные условия для сотрудников и профессиональное управление проектами.