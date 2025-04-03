Стадион возле новой школы в Подольске откроют 1 сентября

Новый стадион готовятся открыть возле школы № 1 на улице Победы в микрорайоне Климовск. Спортивное сооружение начнет работу в первый день учебного года.

Сейчас строители укладывают резиновое покрытие, устанавливают водоотводные лотки и монтируют спортивное оборудование.

На новом стадионе недавно построенной школы на 1100 мест разместят футбольное поле площадью 2 400 квадратных метров, универсальную площадку для баскетбола и волейбола и беговые дорожки, полосу препятствий и площадку для прыжков в длину с разбега, а также спортивно-развивающую площадку для школьников.

Жители Подольска также смогут бесплатно тренироваться и заниматься спортом на новом стадионе во внеурочное время.

Напомним, уже 21 площадку возле школ обустроили в Подольске в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион». В прошлом году были построены стадионы возле второго корпуса школы № 29 и гимназии № 7.