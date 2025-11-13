Стадион «Труд» реконструировали в поселке Малаховка в Люберцах

Стадион «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы 12 ноября открыли после масштабной реконструкции. Объект 1974 года постройки был обновлен впервые с момента его ввода.

В ходе работ специалисты полностью обновили футбольное поле — теперь оно современное и всесезонное. Были установлены новые трибуны, смонтировано современное освещение, обустроена площадка для выполнения нормативов ГТО и оборудованы теплые раздевалки. Впервые с момента постройки стадиона на нем появились беговые дорожки с резиновым покрытием.

Реконструкция проходила по программе губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья» и в рамках государственной программы «Спорт России».

«На хоккейной коробке уложили новое резиновое покрытие, смонтировали баскетбольные кольца и волейбольную сетку. Стадион теперь доступен не только для профессиональных спортсменов и любителей футбола — он станет площадкой для занятий по губернаторской программе „Активное долголетие“ и для уроков физкультуры учеников школы № 52», — отметил глава округа Владимир Волков.

В рамках открытия стадиона состоялся матч по футболу.

Напомним, стадион «Труд» входит в структуру МУ «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы. На его базе проходят прием нормативов ГТО, а также работают секции по футболу, боксу, гимнастике и шахматам.