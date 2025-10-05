Стадион «Труд» отремонтировали в поселке Малаховка в Люберцах

В поселке Малаховка в Люберцах рабочие завершают масштабные работы по реконструкции стадиона «Труд». Здесь уложили футбольное поле, установили новое ограждение.

Об этом рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

«В настоящее время полностью готово футбольное поле, завершена установка нового ограждения вокруг стадиона. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству покрытия на площадках для занятий игровыми видами спорта», — сообщил Сергей Стрекаловский.

Стадион «Труд» входит в структуру «Дирекции спортивных сооружений» в Люберцах. На его базе проводят фестивали ГТО, работают секции по футболу, боксу, гимнастике, шахматам и ОФП для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Отметим, стадион построили в 1976 году. Его реновация прошла по региональной государственной программе «Спорт Подмосковья».