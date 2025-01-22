Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют в 2025 году

Стадион «Торпедо» реконструируют в Люберцах в этом году. Там появятся тепловые пункты, зоны отдыха и парковки, заработают секции по футболу, единоборствам и другие.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, стадион реконструируют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Семья».

Работы стартовали в августе 2023 года и завершатся в третьем квартале этого года. Готовность проекта уже превысила 50%. Сейчас на территории устанавливают ограждения, тепловые пункты и прокладывают коммуникации.

«Идут работы по установке ограждений, тепловых пунктов и инженерных сетей, а также ведутся фасадные и отделочные работы. Уже сформированы функциональные зоны: спорта, отдыха, парковки, а также зона застройки. Спортивный комплекс сможет принимать 112 человек за смену». — отметили в ведомстве.

Трибуна стадиона будет рассчитана на 1588 мест. Ее площадь составит 2,2 тысячи квадратных метров. Под ней разместят секции футбола, единоборств и тяжелой атлетики. Кроме того, на территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом. Там будут работать секции силовых тренировок и фитнеса.

Территории стадиона озеленят и благоустроят, там высадят кустарники и цветы, установят скамейки.