Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году

Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается в Люберцах. В Минстрое Подмосковья напомнили, что работы ведутся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Сейчас на площадке работают 80 строителей. Они выполняют устройство полов трибун, монтаж вентиляции, отделочные работы. На стадионе укладывают четвертый слой основания, монтируют осветительные мачты.

На стадионе обновят футбольное поле и трибуны, а также построят новый ФОК и портивные объекты для занятий на свежем воздухе. Это будут две площадки для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, воркаута.

На трибунах смогут находиться более 1,5 тысячи зрителей. В новом спорткомплексе появятся универсальный спортзал, фитнес-зал, зал силовой подготовки, раздевалки, душевые, а также кафе, детский центр и медблок.

Открыть обновленный стадион планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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