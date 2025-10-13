Стадион спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах реконструировали

Спортивную школу Олимпийского резерва продолжают капитально ремонтировать в Люберцах. Там уже завершили реконструкцию стадиона.

Здание школы на Октябрьском проспекте ремонтируют в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети». Она включает в себя не только помещения для занятий, но и стадион.

«Большую часть стадиона занимает естественный зеленый газон для толкания ядра и метания копья. Это дисциплины, по которым люберецкие спортсмены имеют самые высокие результаты в Подмосковье, выходят на всероссийский и мировой уровень», — отметили в региональном Минстрое.

Работы еще продолжаются в здании, а снаружи строители монтируют фасад. Общая площадь школы превышает 1,8 тысячи квадратных метров.

Завершить работы планируют в этом году.