Стадион «Полет» в Лыткарине открыли после капитального ремонта

Ремонт провели по региональной государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья.

«В ходе реконструкции на футбольном поле уложено новое искусственное покрытие, построены трибуны на 500 зрителей с навесом, созданы современные площадки для игры в баскетбол и волейбол, воркаут‑зона и обновлены беговые дорожки. Также отремонтированы раздевалки и помещения для судей, полностью заменены инженерные сети и благоустроена прилегающая территория», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Первый матч на стадионе прошел в день открытия. На поле встретились учащиеся спортивной школы «Лыткарино» 2012 и 2013 годов рождения.

Вскоре на территории будут активно проводить тренировки и соревнования.

Стадион «Полет» построили в 1968 году. Проект стал инициативой Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.