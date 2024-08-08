Стадион на территории школы № 1 в Дубне построят к сентябрю

Строительство стадиона возле школы № 1 в Дубне завершат к началу учебного года. Сейчас на спортивном объекте уже уложено твердое покрытие, завезены все необходимые материалы.

Строительство стадиона осуществляется по инициативе главы Дубны Максима Тихомирова, который ежедневно контролирует ход работ.

«Сейчас заканчиваются основные подготовительные работы: уложен черновой асфальт под беговые дорожки, привезена резина — крошка, клей, а также искусственное покрытие и газоны. С завтрашнего дня подрядчик начнет подготовку футбольного поля», — сообщил Тихомиров.

Помимо стадиона, по президентской программе в школе ведется капитальный ремонт с благоустройством прилегающей территории. Основной объем работ в здании уже завершен, сейчас идет чистовая отделка и установка дверей.

Ученики школы № 1 встретят День знаний уже в обновленном здании, что станет важным шагом к улучшению образовательной среды в Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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